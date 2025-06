Villa Santa Lucia – Uomo staziona sulla Casilina da mesi: l’appello del sindaco, Orazio Capraro.

L’appello del Sindaco di Villa Santa Lucia

Il Sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, interviene con una nota ufficiale in merito alla delicata situazione dell’uomo, presumibilmente di origine marocchine, che da diversi mesi staziona in stato di grave disagio nei pressi del supermercato Todis, lungo la via Casilina. L’uomo è stato più volte soccorso da forze dell’ordine e personale sanitario, anche in condizioni di semi-incoscienza e parziale denudamento, mentre si muoveva a piedi lungo la strada con evidente pericolo per sé e per gli altri.

“Sono settimane che mi sto adoperando, insieme agli enti competenti, per trovare una soluzione concreta che consenta a questa persona di ricevere cure adeguate in una struttura specializzata – spiega il Sindaco Capraro – Ho personalmente interessato la Prefettura di Frosinone, ma purtroppo l’iter burocratico previsto in questi casi si sta rivelando estremamente lungo e complesso, aggravato dalla carenza di strutture idonee.”

Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano per la costante attenzione riservata alla vicenda:

“I militari dell’Arma stanno seguendo con grande senso di responsabilità questa situazione, anche nelle ore notturne, quando l’uomo viene avvistato mentre si muove disorientato lungo la Casilina, esponendosi a gravi rischi.”

Capraro rivolge poi un appello alla responsabilità collettiva e alla collaborazione istituzionale:

“Non abbiamo informazioni certe sull’identità, l’età o il vissuto di quest’uomo, ma ciò non può e non deve impedirci di attivarci. Questa è e deve restare una questione di umanità e di tutela della salute pubblica. Chi ha soluzioni concrete o strumenti normativi più efficaci si faccia avanti: siamo pronti a collaborare. Ma ogni speculazione su un tema così delicato è fuori luogo e irrispettosa della sofferenza altrui.”

Il Comune di Villa Santa Lucia, conclude il Sindaco, continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare le autorità competenti affinché si arrivi quanto prima a una presa in carico strutturata del caso, “per la sicurezza dell’uomo stesso e dell’intera comunità”

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dalla pagina Facebook di Orazio Capraro Sindaco