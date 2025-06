Provvidenziale l’intervento, nella mattinata di ieri, 1° giugno 2025, di una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale nella zona Esquilino – Termini.

Roma, si sente male in auto con la moglie e il figlioletto: salvato un 55enne, provvidenziale l’intervento della Polizia Locale

Gli agenti, transitando in via Cavour all’altezza di via Farini, sono stati allertati dalle grida di una donna che chiedeva aiuto per il marito, colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo della propria auto insieme a lei e al figlio di 11 anni.

Accorsi immediatamente, gli operanti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, un cittadino italiano di 55 anni, che accusava forti dolori al petto. Allertato subito il 118, il personale sanitario è poi riuscito a stabilizzare il paziente, che è stato trasportato in ambulanza presso l’Ospedale San Giovanni.

Durante il tragitto, la pattuglia ha scortato il mezzo di soccorso, per agevolarne il percorso nel traffico cittadino, fornendo supporto e rassicurazione alla moglie e al figlio del 55enne. Gli agenti, particolarmente preoccupati per le sue condizioni, sono tornati in ospedale per accertarsi delle condizioni dell’uomo, che al momento, da quanto si è appreso, è ancora sotto monitoraggio.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo