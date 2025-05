Colleferro – Il primo cittadino, Pierluigi Sanna, ha incontrato la cittadinanza nella mattinata di oggi, 31 maggio 2025: ecco come si è svolto l’evento.

“Il 31 maggio di 10 anni fa si votò per il primo turno delle elezioni comunali che vincemmo poi definitivamente il 14 giugno, al ballottaggio“: in occasione di questa data significativa per la sua amministrazione, il sindaco Sanna ha tenuto un comizio nella mattinata di oggi presso i giardini di Largo Boccaccio, davanti ai propri concittadini.

Il primo cittadino ha ripercorso quindi questi ultimi dieci anni, sottolineando come Colleferro abbia, nel corso del tempo, abbandonato la sua “cattiva” reputazione di “città della monnezza”, passando ad essere Capitale della Cultura, dello Spazio e anche una città universitaria.

Diversi gli argomenti toccati dal Sindaco, che ha evidenziato come tutte le promesse fatte in campagna elettorale siano poi state mantenute: dalla riapertura di Via Romana all’inaugurazione del Parco del Castello, dalla chiusura della discarica di Colle Fagiolara all’incremento della presenza di investitori nazionali ed internazionali sul territorio.

Oltre ai progetti, realizzati e in cantiere, il sindaco Sanna ha anche dimostrato il suo disappunto nei confronti della Regione sul tema della sanità e sui tagli che hanno portato al ridimensionamento o alla chiusura di reparti e alla mancanza di servizi per le cittadine e i cittadini di Colleferro e dei centri abitati limitrofi, come nel caso del Centro comunale per l’Autismo.

Altro argomento centrale, sempre molto sentito dalle colleferrine e dai colleferrini, è sicuramente quello ambientale, che riguarda tutta la Valle del Sacco: come sottolineato dal primo cittadino, se oggi non si deve più scegliere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, almeno 15 anni fa entrambi questi diritti non riuscivano a coesistere.

In 10 anni di amministrazione, ricorda Sanna, sono stati investiti per la città 67 milioni di euro, nonostante il necessario risanamento dei debiti.

Infine, il Sindaco ha ricordato la prossima inaugurazione di tre appartamenti popolari in via Gramsci e alcuni eventi in previsione dei festeggiamenti per il 90° anno dalla Fondazione di Colleferro.

