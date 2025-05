Roma, tappa finale del Giro di Italia: il piano mobilità

Roma – Sono già partite oggi le prime misure previste dal Piano Mobilità definito in occasione della tappa finale del Giro d’Italia che si correrà domani. Sono infatti scattati i primi divieti di sosta in diverse zone della città: le aree di Prati, San Pietro, l’Eur (con piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi), Ostia (con piazzale Cristoforo Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazza Magellano, via Stefano Carbonelli, via Valladolid e via di San Fiorenzo), l’Aurelio (con via della Stazione Vaticana e via Aurelia, tra i civici 2 e 16).

Domenica 1° giugno

Domani, domenica 1° giugno, i primi interventi avranno a che fare con l’appuntamento con Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro di Roma. Dopo il successo della scorsa edizione, con oltre 4.000 partecipanti, l’evento, promosso da Roma Capitale e RCS Sports & Events, offrirà un’occasione unica per vivere da protagonisti l’atmosfera del Giro.

Dalle prime ore di domenica, in modo progressivo, saranno chiuse per il passaggio della corsa: viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e largo Argentina, piazza Paoli, Ponte Vittorio, via di San Pio X, Borgo Santo Spirito, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio, via della Stazione Vaticana, via di Porta Cavalleggeri, la galleria PASA, piazza della Rovere e Ponte Pasa, i lungotevere dei Fiorentini, Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, Pierleoni, Aventino, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, viale Baccelli, Porta Ardeatina, la carreggiata centrale della Colombo fino a Ostia (e ritorno), il lungomare Lutazio Catulo, il Lungomare Duilio, piazzale Magellano.

Prima della partenza ufficiale da viale delle Terme di Caracalla alle 15.05, la carovana rosa percorrerà un breve tratto all’interno del Vaticano per ricevere il saluto di Papa Leone XIV. Dopo il via, i corridori raggiungeranno Ostia per poi fare ritorno in centro città e affrontare il circuito finale di 8 giri da 9,5 km ciascuno, con arrivo al Circo Massimo. Il tracciato si sviluppa interamente su strade cittadine, tra lunghi rettilinei, curve tecniche, brevi ondulazioni e tratti in pavé (sanpietrini), offrendo un finale spettacolare e tecnico.

Linee TPL

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, modifiche al percorso per 66 linee, tra bus e tram: 06, 014, 016F, 062, 070, 3L, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 709, 714, 715, 716, 762, 763L, 766, 772, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7, C13, nMB, nME, nMC, n716, n3D e n3S.

In particolare, saranno temporaneamente sospese: 34 (dalle 12 alle 16.30), 40 (dalle 5.30 alle 20), 51 (dalle 5.30 alle 21), 64 e 70 (dalle 5.30 alle 20), 160 (dalle 12 alle 17), 170 (dalle 12 alle 18), 628 (dalle 5.30 alle 21), 714 (dalle 13 alle 17), 06 (dalle 13 alle 17), 062 (dalle 13 alle 17) e 070 (dalle 13 alle 17).

Per la gara, saranno modificate anche 4 linee gestite dagli operatori privati (Bis e Sap): C8, 771 e 778, in zona Eur, e 982, in zona Centro-San Pietro.

Non solo Giro d’Italia

Si ricorda nuovamente che, oltre che dal Giro d’Italia, molti interventi in corso o pronti a partire, dipendono anche dal Concerto al Circo Massimo di stasera e dalla Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno.

Fino al 2 giugno e alle cessate esigenze sono infatti chiuse al traffico veicolare: ⁠Via dei Cerchi, tratto compreso tra Piazza di Porta Capena e Via di San Teodoro; ⁠Via del Circo Massimo; ⁠Piazzale Ugo La Malfa; ⁠Via della Greca; ⁠Via dell’Ara Massima di Ercole; ⁠Via delle Terme Deciane; ⁠Lungotevere Aventino, carreggiata destra – lato basamento, tratto e verso compreso tra Piazza dell’Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin; ⁠Via di Santa Maria in Cosmedin, tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e Via della Greca.

E dalle 22 di stasera, sabato 31 maggio, fino alle cessate esigenze del 1 giugno, chiuse progressivamente ⁠Viale delle Terme di Caracalla, tratto compreso tra Piazzale Numa Pompilio e Piazza di Porta Capena; ⁠Piazza di Porta Capena; ⁠Via di San Gregorio; ⁠Via Celio Vibenna; ⁠Piazza del Colosseo, eccetto carreggiata riservata al transito del tram; ⁠Viale Aventino, tratto compreso tra Via di San Saba e Piazza di Porta Capena; ⁠Via di Santa Maria in Cosmedin; ⁠Piazza della Bocca della Verità; ⁠Via Luigi Petroselli.

Aggiornamenti e ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

Foto di repertorio