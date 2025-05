Annulata la sentenza di assoluzione bis per l’omicidio di Serena Mollicone: la decisione della Cassazione.

Caso Mollicone, la Cassazione annulla la sentenza di assoluzione, ecco il perché

Una sentenza “incoerente” e “contraddittoria”: così la Cassazione ha definito l’assoluzione dei tre componenti della famiglia Mottola per la morte di Serena Mollicone, la giovane di Arce trovata morta nel giugno del 2001 in provincia di Frosinone.

La Suprema Corte ha spiegato l’assoluzione bis pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, per sua moglie Anna Maria, per il figlio Marco non presenta le spiegazioni di molte delle scelte che l’hanno prodotta ed evita di prendere posizione su diversi nodi cruciali.

Foto di repertorio