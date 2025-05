Trenitalia, modifiche orari e percorso per alcuni treni del Regionale

Per lavori di rinnovo deviatoi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nella stazione di Roma Termini dal 3 al 14 giugno 2025 alcuni treni del Regionale sono interessati da provvedimenti di modifica orario e limitazioni di percorso.

I dettagli sulle modifiche

Dal 3 all’8 giugno saranno coinvolti i treni delle linee Viterbo – Orte, FL2 Roma – Tivoli; FL3 Roma – Cesano/Viterbo, FL8 Roma – Nettuno e Roma – Chiusi.

Per limitare i disagi, previste corse con bus tra Orte e Roma Tiburtina /Termini e Orte – Terni.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Dal 3 al 14 giugno saranno coinvolti i treni della linea Firenze – Roma con variazioni di orario e deviazioni di percorso.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.

Foto di repertorio