Roma – “Ho una richiesta speciale. Chi può aiutarmi mi scriva, per favore. Sono mamma di una ragazzina di 14 anni. Una guerriera. È nata due volte grazie a un trapianto. Lei ha una passione e un desiderio. Fare un giro su una Aprilia RS 125 o su di lì, sta risparmiando per comprarla…”

Il bel gesto della Polizia Locale di Roma Capitale

Questo è parte di un messaggio della mamma di Sara, pubblicato in un gruppo Facebook dedicato agli appassionati di moto, che ha catturato l’attenzione di un appartenente al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Fabio, agente nonché centauro, in servizio presso il VII Gruppo Tuscolano, si è subito attivato per esaudire il desiderio dell’adolescente, grande appassionata di motori.

Presi diretti contatti con la mamma, l’operante è riuscito ad organizzare, in breve tempo e con la collaborazione di altri colleghi motociclisti, un piccolo raduno bikers a sorpresa per la quattordicenne.

Accolta con calore ed entusiasmo dagli agenti provenienti, da diversi gruppi territoriali, in sella alle moto Guzzi, la giovane ha mostrato grande emozione, oltre ad una forte curiosità ed un interesse incontenibile davanti alle due ruote.

Commozione ancora più grande per lei, in occasione di un’uscita in moto con un gruppo di bikers, organizzata dagli stessi operanti alcuni giorni dopo, in accordo con la mamma e in condizioni di sicurezza.

Un gesto semplice ma che sottolinea il legame della Polizia Locale con la comunità cittadina e l’attenzione ai più giovani, con i quali si cerca di costruire, anche attraverso piccoli gesti e momenti di condivisione, un rapporto di fiducia e di ascolto, oltreché di trasmissione delle buone regole.

Grazie alla sensibilità e partecipazione del personale è stato possibile regalare un’occasione speciale, di gioia, a Sara che, nonostante la giovane età, ha dovuto già affrontare alcune difficili sfide, senza però mai smettere di credere nei propri sogni.