Roma, atto vandalico ai danni di un treno della linea Metromare: la denuncia da Cotral

Nella notte, un convoglio MA 200 con livrea Cotral, in sosta sul tronchino della stazione Cristoforo Colombo, è stato preso di mira da writer che lo hanno completamente ricoperto di graffiti. Questo treno, fondamentale per il servizio viaggiatori, è stato messo fuori servizio e inviato in officina per la necessaria pulizia.

Tali atti vandalici comportano un notevole dispiego di energie organizzative ed economiche, gravando sugli utenti e sull’intera collettività. Cotral stigmatizza fermamente questi comportamenti, che non solo rappresentano un grave disservizio per i cittadini, ma infliggono anche un duro colpo alla qualità del servizio offerto. La manutenzione e il ripristino del treno richiedono tempo e risorse, sottraendo mezzi preziosi per il normale funzionamento della linea Metromare.

Le dichiarazioni

“Non è tollerabile che atti di vandalismo come questo colpiscano il nostro patrimonio ferroviario – dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – specialmente in un momento in cui stiamo faticosamente cercando di riportare la linea Metromare a livelli adeguati di servizio. Questi gesti irresponsabili non solo rappresentano un danno economico per l’azienda, ma creano ulteriori problemi a un sistema già in fase di recupero, ai danni di chi ogni giorno utilizza il treno per ragioni di studio o di lavoro. Cotral si è già attivata per ripulire il treno e riportarlo in servizio il prima possibile. Nel corso della mattinata sarà anche sporta denuncia alle autorità competenti.”