Roma – Dalle ore 06:00 circa di oggi, 29 maggio 2025, tre squadre dei Vigili del Fuoco e due autobotti stanno intervenendo in Via Luigi Pierantoni, accanto al Teatro India, per l’incendio di cumuli di rifiuti all’interno dell’ex stabilimento della Mira Lanza, solitamente frequentato da senza fissa dimora.

Roma, incendio in un ex stabilimento della Mira Lanza: in fiamme cumuli di rifiuti; ritrovate oltre 20 bombole di gas

Al momento non risultano persone ferite: sono state ritrovate oltre 20 bombole di gas.

Funzionario e Capo Turno Provinciale VVF, Polizia di Stato, Polizia di Roma Capitale e 118 sul posto per quanto di loro competenza: potrebbero seguire aggiornamenti.

