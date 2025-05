Due medici in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri del NAS di Latina.

Sequestri per oltre 90mila euro a due medici della ASL di Frosinone

Su mandato del G.I.P. del Tribunale di Frosinone e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Frosinone, sono stati eseguiti due distinti provvedimenti di sequestro preventivo per equivalente, per un valore complessivo di oltre 90 mila euro.

Le misure cautelari, che si inseriscono nel più ampio contesto della strategia operativa di aderenza “Liste di Attesa” disposta dal Superiore Comando Tutela della Salute di Roma, riguardano una vicenda che scuote il sistema sanitario locale: appropriazione indebita di denaro pubblico, elusione dei controlli interni e violazione del regime di

esclusività previsto per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due sanitari avrebbero incassato in contanti il pagamento di visite mediche svolte in regime di attività libero-professionale intramuraria, senza far transitare i proventi attraverso i canali ufficiali dell’Azienda Sanitaria, in modo da sottrarsi alle trattenute obbligatorie previste.

Un escamotage che avrebbe permesso loro non solo di trattenere il denaro in maniera indebita, ma anche

di percepire – in maniera fraudolenta – le indennità aggiuntive legate al regime di “esclusività”, ovvero il vincolo che impedisce ai medici pubblici di esercitare la libera professione al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate.

Le somme sottoposte a sequestro ammontano rispettivamente a 51.293,06 euro e a 40.585,83 euro, cifra che, secondo le indagini, rappresenta il profitto illecito accumulato attraverso queste condotte.

La vicenda, ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, getta nuove ombre sul sistema delle visite specialistiche e sulle prassi relative all’attività libero-professionale dei presidi pubblici. Da tempo, infatti, il fenomeno delle cosiddette “visite in nero” rappresenta una delle criticità più difficili da estirpare nel contesto sanitario italiano,

alimentando diseguaglianze e minando la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Foto di repertorio