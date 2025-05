Colleferro, inaugurato il nuovo hub di Unieuro: investiti oltre 50 milioni di euro

Unieuro S.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha inaugurato oggi, 26 maggio 2025, in presenza delle autorità locali, il nuovo hub logistico da 50.000 mq, situato a Colleferro (Roma).

Il centro di distribuzione, che occuperà a regime circa 100 risorse e per il quale Unieuro investirà oltre 50 milioni di euro in 10 anni (di cui 6 milioni di investimento in conto capitale e oltre 45 milioni tra canone di affitto e spese di logistica per la gestione del magazzino), rafforza l’architettura logistica dell’azienda creando un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord Italia e Colleferro per il Centro-Sud, a cui si aggiungono il regional hub di Carini (Palermo) per la Sicilia e i 33 centri per la consegna a domicilio dei grandi elettrodomestici.

L’hub di Colleferro servirà in modo più efficace i clienti e i punti vendita diretti e affiliati in nove regioni del Centro e del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria). Rappresenta, inoltre, un passo strategico fondamentale che permetterà all’azienda di raggiungere molteplici obiettivi. Grazie al nuovo hub, Unieuro ridurrà i costi logistici e potrà garantire un sostanziale miglioramento del livello di servizio nelle regioni servite. I tempi di consegna saranno infatti significativamente ridotti: per il Centro Italia, le tempistiche per la consegna a domicilio si ridurranno fino a 3 giorni, mentre per il Sud Italia e le isole ci sarà una riduzione di circa 1 giorno.

Oltre all’ottimizzazione dei processi e all’efficientamento dei costi, l’hub aprirà nuove opportunità di sviluppo commerciale, in particolare per l’area metropolitana di Roma, consentendo l’introduzione di servizi a valore aggiunto e rafforzando la presenza dell’azienda nel mercato del Centro-Sud. La posizione di Colleferro rappresenta inoltre un vantaggio competitivo per l’ottimizzazione dei flussi di importazione, grazie alla vicinanza ai terminali portuali di Civitavecchia, Napoli e Gioia Tauro.

“Il nuovo hub logistico inaugurato oggi rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia omnicanale e un importante passo avanti nella capacità di servire al meglio i clienti – ha dichiarato Bruna Olivieri, Country Manager di Unieuro – L’hub ci permetterà di migliorare significativamente l’esperienza d’acquisto nelle regioni del Centro e Sud Italia, avvicinandoci ulteriormente ai nostri clienti con tempi di consegna più rapidi e un servizio di livello superiore e permettendoci di essere ancora più capillari nel Mezzogiorno, con nuove opportunità di business. Il progetto Colleferro è un investimento che testimonia la nostra visione della centralità del cliente in tutto ciò che facciamo, dell’importanza dell’innovazione in ogni comparto dell’azienda, compreso quello logistico, e del nostro impegno a realizzare un’integrazione sempre più efficace tra online e offline”.

Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha sottolineato: “Il nuovo Hub di Unieuro è un segnale importante per lo sviluppo economico del territorio, che qualifica ulteriormente Colleferro come area strategica per gli insediamenti di grandi aziende, sia sotto il profilo dei servizi e dei processi produttivi, sia per l’aspetto, sempre più importante, dell’innovazione”.

La struttura di Colleferro concentrerà le attività di ricezione, stoccaggio e spedizione delle merci commercializzate attraverso i diversi canali dell’azienda: negozi diretti, affiliati, piattaforma digitale unieuro.it e canale B2B.

Distribuito su una superficie di 50.000 mq, una parte dell’hub è stata progettata con un’altezza di 19 metri che permetterà di sviluppare stoccaggio in altezza e di disporre di ulteriori 40.000 mq di capacità per la gestione di tutte le categorie merceologiche senza occupare ulteriore spazio al suolo. Il centro, dotato di 62 loading bays, servirà sia i consumatori finali per le consegne a domicilio, sia i negozi diretti e affiliati di Unieuro garantendo maggiore efficienza nella distribuzione di prodotti di diverse categorie: TV e video, grandi elettrodomestici, anche da incasso e sistemi di climatizzazione. Il centro di distribuzione ha una capacità massima di 25.000 TV e fino a 40.000 pezzi di grandi elettrodomestici ed è dotato di un impianto fotovoltaico con una potenza massima di 3,40 MWp, che coprirà l’intero fabbisogno energetico della struttura, in linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dell’impatto ambientale. A ulteriore dimostrazione di ciò, l’80% dell’energia prodotta dall’impianto verrà immesso nella rete elettrica nazionale.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (oltre 270), punti vendita affiliati (oltre 250) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre all’offerta di servizi attraverso il Gruppo Covercare. L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e a Colleferro e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Ad inizio 2025 Unieuro entra a far parte del gruppo Fnac Darty, leader europeo nel settore dell’elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti editoriali e servizi.

