Proseguono senza sosta i servizi preventivi dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, negli ultimi giorni, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro

Una task force composta da oltre 65 militari, composta dai Carabinieri del Norm di Colleferro e delle Stazioni di Gavignano, Carpineto Romano, Montelanico, Valmontone e Artena che ha portato alla denuncia a piede libero di 2 persone e alla segnalazione alla Prefettura di altre 3.

Notificato anche il cd. “Daspo Willy” nei confronti di una persona resasi responsabile di disordini nella zona della movida.

Più nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno denunciato una 37enne di Valmontone e un 64enne di Artena che, sorpresi alla guida in stato di alterazione, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti. Per entrambi è scatto il ritiro della patente di guida.

I Carabinieri delle Stazioni dipendenti nell’ambito di un mirato servizio nel centro di Colleferro e Artena, invece, hanno segnalato alla Prefettura di Roma tre persone trovate in possesso di modica quantità di hashish e cocaina. Si tratta di un 23enne di Colleferro, un 22enne di Valmontone e un 43enne di Anagni (FR).

Infine i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno notificato il c.d. “daspo urbano”, emesso dalla Questura di Roma nei confronti di un 22enne di origini romene, domiciliato a Colleferro. Il provvedimento, che dispone il divieto di accedere ai locali pubblici (tra le ore 18.00 e le 06.00) dalla durata di tre anni, scaturisce dalla violenta aggressione avvenuta il 15 marzo scorso, tra via Garibaldi e via Don Giovanni Bosco, ai danni di un 37enne del luogo che riportò 30 giorni di prognosi. Fatti per i quali il 22enne è stato già denunciato per lesioni personali aggravate dai Carabinieri che, quella notte, intervennero tempestivamente e ricostruirono dettagliatamente i fatti tramite l’escussione dei testimoni e soprattutto grazie all’acquisizione delle immagini della zona.

Il servizio straordinario dei Carabinieri di Colleferro ha permesso di identificare 83 persone, eseguire 6 perquisizioni, sequestrare 2 g di cocaina e 1 g di hashish, ritirare 4 patenti di guida e comminare 750 euro di sanzioni amministrative nei confronti 5 automobilisti indisciplinati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

