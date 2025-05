Roma, blitz a Centocelle e Quarticciolo: sequestrate oltre 600 dosi di droga

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Quarticciolo e Centocelle, finalizzato a contrastare la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Roma, blitz a Centocelle e Quarticciolo: sequestrate oltre 60 dosi di droga

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino originario del Gambia che, insieme a un cittadino egiziano, alla vista dei militari avrebbero tentato di occultare alcune dosi di stupefacenti in un cestino per i rifiuti. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare 16 dosi di crack e 15 dosi di cocaina.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno arrestato in flagranza anche un diciottenne, gravemente indiziato di aver ceduto sostanza stupefacente prelevandola da un nascondiglio ricavato nel terreno. All’interno del nascondiglio, i Carabinieri hanno trovato 18 dosi di cocaina. Un cittadino del Bangladesh è stato inoltre arrestato dopo essere stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un acquirente non identificato, in cambio di denaro. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di ulteriori 5 dosi di cocaina e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel quartiere Centocelle, una donna è stata arrestata in flagranza di reato poiché, all’esito di una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di quasi 1 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina e crack, 85 grammi di sostanze da taglio, una pistola lanciarazzi, due pistole ad avancarica, 3 munizioni e 5.700 euro in contanti.

Complessivamente, nel corso dei controlli tra i lotti condominiali del Quarticciolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 441 dosi di crack, 106 dosi di cocaina e 15 dosi di hashish, tutte già confezionate e pronte per la distribuzione nelle piazze di spaccio della Capitale. Durante alcuni controlli alla circolazione stradale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.400 euro.

Inoltre, due giovani sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.