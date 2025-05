Roma – L’enorme afflusso di turisti e fedeli nella Capitale ha reso necessario il rafforzamento non solo dei servizi di controllo per garantire la sicurezza ma anche quelli per contrastare i reati contro il patrimonio, nello specifico furti e borseggi nei luoghi di maggiore afflusso, nei pressi delle fermate metropolitane e bus e anche a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso dei fedeli in tutte le direttrici che conducono al Vaticano e a Santa Maria Maggiore. In questo contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nelle ultime ore hanno arrestato ben 20 persone.

Roma, borseggiatori nel mirino dei Carabinieri: 20 arresti, ecco tutti i dettagli

In particolare, due Carabinieri liberi dal servizio, scendendo le scale che conducono alla banchina della metro A, fermata Ottaviano, in questi giorni sempre molto affollata per la vicinanza al Vaticano, hanno notato 3 donne asportare il portafoglio ad un turista americano. I militari dopo essersi qualificati sono riusciti a bloccare una donna romena di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti, facendo cadere a terra la refurtiva che è stata recuperata e restituita alla vittima.

In manette è finito anche un cittadino cubano di 19 anni, con precedenti e senza fissa dimora, bloccato da un Carabiniere della Stazione di Roma San Pietro che, libero dal servizio, stava seduto al tavolo di un ristorante di via delle Fornaci a pranzo e lo ha notato sfilare la borsa appesa allo schienale della sedia di una turista. In viale Giulio Cesare, un turista straniero seduto su una panchina, in attesa del taxi per l’aeroporto, intento a custodire i bagagli del nucleo familiare che si era allontanato per acquistare gli ultimi souvenir, è stato distratto da un soggetto mentre altri due complici lo hanno derubato dello zaino.

Due Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, di ritorno dal Tribunale di Roma, al termine del rito direttissimo celebrato per un altro arresto per borseggio eseguito il giorno prima, hanno notato l’atteggiamento sospetto di un gruppetto di uomini, hanno deciso di osservarli da breve distanza e sono intervenuti appena li hanno visti entrare in azione. In manette sono finiti due cittadini cubani di 25 e 40 anni, senza fissa dimora mentre un terzo soggetto è riuscito a fuggire.

Gli stessi militari il giorno prima avevano arrestato una 19enne della Bosnia-Erzegovina, senza fissa dimora e con precedenti, che poco prima aveva sottratto la borsa ad una turista argentina mentre era intenta a fotografare la celebre fontana di Trevi. Qualche ora dopo, sempre in zona Trevi, i Carabinieri hanno arrestato in due attività distinte, in flagranza, una 23enne straniera e denunciato due ragazze minorenni, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sorprese dopo aver asportato il portafoglio ad una turista del Guatemala mentre era intenta a scattarsi un selfie e bloccato altri due cittadini cubani di 26 e 31 anni, subito dopo aver sottratto 300 euro in contanti ad un turista cinese, sfilandoli con destrezza dal borsello.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno invece intercettato 3 soggetti che in via delle Muratte, hanno sottratto il portafoglio dal marsupio di un turista italiano, dopo averlo accerchiato e coprendo l’azione con un ombrello aperto. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato in flagranza 3 cittadini romeni, di 22, 23 e 49 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti.

Lungo via Gregoriana, sempre i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno arrestato 3 romeni di 20, 24 e 38 anni, e denunciato una minore per lo stesso reato, tutti soggetti già noti, che dopo aver agganciato un gruppo di turisti, hanno sottratto il borsello dallo zainetto di una turista inglese.

In via delle Quattro Fontane, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, in servizio in abiti civili, hanno notato un cittadino straniero di 22 anni, asportare il portafogli dallo zaino di una turista italiana e sono intervenuti arrestandolo in flagranza.

I Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto, alla fermata dell’autobus di largo Argentina, hanno arrestato un 50enne georgiano, senza fissa dimora e con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Roma, subito dopo aver rubato il portafogli ad un turista brasiliano, mentre viaggiava a bordo del bus della linea 64. Poco dopo sempre a bordo di un altro bus della stessa linea, ma all’altezza di corso Vittorio Emanuele, i Carabinieri hanno bloccato in flagranza un cittadino Georgiano, che aveva rubato il cellulare ad una donna che lo custodiva nella borsetta.

Infine, all’interno della metropolitana i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, due romeni per aver rubato il portafoglio ad un turista australiano alla fermata Manzoni, una 26enne bosniaca, all’altezza della fermata della metro Piramide, che a seguito di un controllo è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Roma, ufficio esecuzioni penali, perché deve scontare 4 anni e un mese di carcere per pregressi reati di furto e tentato furto, commessi tra gli anni 2022 e 2024. La giovane è stata condotta presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.