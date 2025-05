Diversi i Comuni delle province di Roma e Frosinone, come Colleferro, Labico e Paliano, che hanno deciso di aderire all’iniziativa “Un sudario per Gaza”.

L’iniziativa “Un sudario per Gaza” è una mobilitazione che si sta svolgendo in tutta Italia nella giornata di oggi, 24 maggio 2025, in memoria di tutte le vittime civili del conflitto che sta sconvolgendo Gaza.

Lanciata da Tomaso Montanari, tale iniziativa prevede l’uso di un telo bianco, che deve essere esposto per simboleggiare il lembo di stoffa che avvolge i corpi senza vita dei corpi delle vittime.

