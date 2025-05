Roma, variazioni della viabilità in occasione delle visite ufficiali di papa Leone XIV

Roma – Domani, 25 maggio 2025 in occasione delle visite di Papa Leone XIV alla Basilica di San Giovanni in Laterano, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore e del suo passaggio ai piedi della scalinata del Campidoglio verranno introdotte una serie di modifiche alla viabilità.

I dettagli sulla viabilità

In particolare, dalle ore 14 di domenica, 25 maggio, è previsto il divieto di transito in via del Teatro Marcello nel tratto e verso compreso tra vico Jugario e piazza d’Ara Coeli.

Dalla mezzanotte di domenica è prevista invece l’istituzione di divieti di fermata in: piazza di Santa Maria Maggiore; via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo; via dell’Esquilino; piazza dell’Esquilino, nei tratti compresi tra via dell’Esquilino e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana; via Liberiana; via dell’Olmata, lato destro, ultimi 20 metri prima dell’intersezione con via di Santa Prassede; via Merulana; piazza di Porta San Giovanni, ambo i lati della carreggiata laterale; piazza di San Giovanni in Laterano, compresi ambo i lati del tratto di carreggiata compreso tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l’intera area strutturata a parcheggio adiacente la “Scala Santa”; via del Teatro Marcello nel tratto compreso tra piazza d’Ara Coeli e via del Foro Olitorio; piazza d’Ara Coeli; via degli Astalli nel tratto compreso tra via di San Marco e via del Plebiscito; via di San Marco, compreso lo slargo posto alla confluenza con vicolo degli Astalli; largo Berlinguer; via dell’Ara Coeli e via delle Tre Pile.

Diverse le modifiche che riguarderanno anche il trasporto pubblico. Per consultare le linee oggetto di limitazioni e deviazioni rimanendo aggiornati anche su eventuali modifiche si può consultare il sito: https://romamobilita.it/it/node/25361

Foto di repertorio