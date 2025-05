Cassino, una laurea in memoria di Charles: la consegna al fratello Nana

Cassino – Una laurea in memoria di Charles, lo studente universitario deceduto lo scorso aprile presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica.

La consegna della laurea in memoria di Charles

“Il Rettore consegna la pergamena al fratello Nana. Unicas non ti dimenticherà Charles“, è il messaggio postato dall’Università di Cassino sulla propria pagina Facebook. Un gesto molto apprezzato, in memoria di un ragazzo buono e amato da tutti.

La vicenda

Dopo un incidente in monopattino, lo studente era stato dimesso in seguito una Tac alla testa ma aveva diversi organi lesionati, come accertato dalla Tac Addominale fatta successivamente. Diverse le indagini avviate dalla Procura. Una vicenda che aveva sconvolto tutta la comunità universitaria e della Città Martire, dove Charles era molto conosciuto e ben voluto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto dalla pagina Facebook dell’Università di Cassino

