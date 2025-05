Dalle ore 08:15 circa di oggi, 23 maggio 2025, due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte, sono impegnate presso il comune di Fonte Nuova, in Via 25 luglio.

Fonte Nuova, fiamme in un magazzino: bruciano diversi scatoloni, intervengono i Vigili del Fuoco

I pompieri sono intervenuti per un incendio all’interno di un magazzino: a bruciare diversi scatoloni accatastati di carta e cartone.

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza: al momento non è stata resa nota l’origine delle fiamme, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

