Lutto nell’imprenditoria e nel biliardo per la scomparsa del Cav. Mariano Maggio: i funerali sabato prossimo a Palestrina

L’imprenditore aveva 79 anni; le esequie si terranno sabato prossimo, 24 maggio, a Palestrina, in provincia di Roma.

“Con profondo dolore ma con il cuore pieno di amore e gratitudine per il suo operato annunciamo la scomparsa del Re del Biliardo… Questa mattina ci ha lasciato il Cav. Maggio, per tutti coloro che vorranno dargli l’ultimo saluto potranno farlo presso la Cattedrale di Sant’Agapito in Palestrina Sabato 24 Maggio ore 10.00

Si dispensa dai fiori, il desiderio del Cav. sono donazioni alla ricerca contro i tumori”, è quanto si legge dalla pagina Facebook di MBM Biliardi.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari dell’imprenditore scomparso.

