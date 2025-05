In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra oggi il 22 maggio, l’associazione Codici richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare la straordinaria varietà di vita sulla Terra. La biodiversità, l’insieme di tutte le forme di vita, dai microrganismi alle piante, dagli insetti ai grandi mammiferi, rappresenta il più prezioso patrimonio del nostro pianeta, oggi gravemente minacciato dalle attività umane.

I consigli dell’associazione Codici

Le statistiche parlano chiaro: secondo le stime più recenti, circa un milione di specie vegetali e animali sono attualmente a rischio di estinzione. Indetta dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Biodiversità quest’anno ha come tema “Armonia con la Natura e Sviluppo Sostenibile”. L’obiettivo è quello di evidenziare l’importanza di trovare un equilibrio tra le esigenze umane e la conservazione dell’ambiente, promuovendo uno sviluppo che non comprometta la salute del pianeta. Il messaggio è rivolto alle istituzioni, ma chiama in causa anche i consumatori.

La tutela della biodiversità richiede un impegno a tutti i livelli. Ecco alcune azioni concrete che ogni cittadino può intraprendere:

Nel giardino e sul balcone: piantare specie vegetali autoctone che attraggono impollinatori; creare piccoli habitat come casette per insetti, uccelli o ricci; evitare l’uso di pesticidi chimici.

Nelle scelte alimentari: preferire prodotti locali, stagionali e da agricoltura biologica; ridurre il consumo di carne, soprattutto di origine industriale; evitare sprechi alimentari.

Negli acquisti quotidiani: scegliere prodotti con certificazioni ecologiche; evitare prodotti contenenti olio di palma non sostenibile; ridurre l’uso di plastica monouso.

Nel tempo libero: praticare un turismo responsabile che rispetti gli ecosistemi; partecipare a progetti di citizen science per il monitoraggio delle specie; sostenere aree protette e organizzazioni ambientaliste.

Nell’impegno civico: chiedere ai rappresentanti politici locali iniziative concrete per la biodiversità; partecipare a campagne di pulizia ambientale; educare bambini e ragazzi al rispetto della natura.

La biodiversità non è un concetto astratto, ma la rete di vita che sostiene la nostra esistenza, e proteggerla significa proteggere noi stessi. Ogni piccola azione quotidiana contribuisce a preservare il delicato equilibrio della vita sulla Terra per le generazioni future.

Foto di repertorio