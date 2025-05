Colleferro, sorpreso alla guida con 100 grammi di cocaina: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri a Colleferro, i Carabinieri della Stazione di Gavignano, durante un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno arrestato un 30enne del posto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri

L’uomo, alla guida di un veicolo a noleggio, è stato sottoposto a controllo dai militari, ai quali non è sfuggito l’atteggiamento esitante e nervoso mostrato.

Per tale motivo, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti eseguendo una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo un involucro, racchiuso in una busta sottovuoto, contenente polvere bianca, risultata essere cocaina pura del peso di 100 g che, se fosse stata immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe generato introiti per decine di migliaia di euro.

L’arresto del 30enne è stato convalidato dal Tribunale di Velletri che ha disposto per lui la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.