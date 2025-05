L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Associazione Andrea Tudisco ODV hanno siglato un accordo decennale per una nuova struttura di accoglienza dedicata alle famiglie dei piccoli pazienti in cura, situata all’interno del Parco Bellosguardo, in via degli Aldobrandeschi 3 a Roma.

I dettagli

La casa offrirà ospitalità gratuita a famiglie costrette a lunghi soggiorni lontano da casa per seguire cure complesse, spesso provenienti da altre regioni o dall’estero.

L’accordo rafforza una collaborazione storica e si inserisce in un modello integrato di risposta ai bisogni legati alla migrazione sanitaria pediatrica.

