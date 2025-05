Roma – A partire dalle 19:30 di oggi, martedì 20 maggio, saranno eseguite le operazioni di varo dell’impalcato del nuovo cavalcavia previsto tra i lavori per la viabilità di collegamento tra il Gra e l’autostrada A1 all’altezza di Tor Vergata.

Roma, lavori tra il Grande Raccordo Anulare e Tor Vergata: i dettagli e le info da sapere

Per consentire gli interventi fino alle ore 6:00 di domani, mercoledì 21 maggio, sarà chiuso l’allacciamento dell’autostrada D19 (Diramazione Roma Sud) in ingresso e in uscita dal Grande Raccordo Anulare di Roma.

In alternativa è consigliata la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Torrenova.

Foto di repertorio