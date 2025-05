I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato due cittadini romani, un 35enne e un 53enne, gravemente indiziati, a vario titolo, per reati inerenti agli stupefacenti, ricettazione e evasione.

Quarticciolo, armi e droga in un condominio: due arresti, ecco tutti i dettagli

La scorsa serata, dovendo procedere ad una notifica nei suoi confronti, i Carabinieri sono giunti in zona Quarticciolo nei pressi dell’abitazione del 35enne che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso al di fuori dell’appartamento, precisamente nell’androne delle scale condominiali dove si aggirava con fare sospetto.

Dopo averlo bloccato e arrestato per evasione, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare l’androne rinvenendo in un vaso, contenente una pianta e vecchio terriccio, un mazzo di chiavi tra cui la chiave di un altro appartamento del palazzo; rintracciato il proprietario 53enne e fatto giungere sul posto, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo occultati, in vari nascondigli, un panetto contenente 1 kg di cocaina, un involucro contenente 52 g di crack, 77 dosi di crack, una pistola Beretta con matricola abrasa comprensiva di caricatore con 15 colpi e ulteriori due caricatori di cui uno con 15 colpi e l’altro vuoto, una pistola Beretta calibro 7,65, risultata provento di furto in zona Tor Vergata, comprensiva di caricatore con 6 colpi, due caricatori di pistola Glock, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una pentola contenente residui di droga utilizzata per la cottura del crack.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per successivi accertamenti e rilievi tecnici da parte della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma.

Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma che ha disposto per il 35enne la permanenza ai domiciliari e per il 53enne la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.