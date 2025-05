Roma – Nella notte di oggi, 20 maggio 2035 alle ore 2:11, è stata inviata in via Cagli, incrocio via Corinaldo, la squadra VF di Nomentano (6/A), con al seguito l’autobotte(AB 10), a causa di un incendio che ha interessato un’autovettura.

Roma, incendio nella notte: in fiamme tre auto, danneggiata la facciata di una palazzina. Accertamenti in corso

Nessuna persona è rimasta coinvolta; giunti sul posto, i pompieri hanno constatato che le auto in fiamme fossero 3; l’incendio inoltre ha recato danni alla facciata di una palazzina, di proprietà dell’Ater.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti.