Tragedia senza fine a Lariano: morto un bambino di soli 11 anni. Lutto nella comunità e vicinanza alla famiglia

Stando alle prime informazioni, il piccolo Raian, di soli 11 anni, avrebbe avuto un malore con difficoltà respiratore mentre si trovava in casa. Inutile ogni tentativo di soccorso: il personale sanitario del 118, allertato dalla madre del ragazzino, non ha potuto fare nulla per salvare il piccolo. Sul posto anche le Forze dell’Ordine, per gli accertamenti di rito.

Dolore e sconforto tra gli abitanti di Lariano che, anche sui social, mostrano affetto e vicinanza alla famiglia.

“Una tristissima notizia ha colpito tutti noi: un bambino di soli 11 anni ci ha lasciato oggi per un malore improvviso.

L’Amministrazione comunale e tutta la comunità si stringono intorno alla famiglia.

Che il nostro piccolo angelo riposi in pace“, è quanto scrive sulla propria pagina Facebook l’Amministrazione Comunale di Lariano.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari del piccolo.

