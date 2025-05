È stata una serata di festa quella che la notte scorsa ha animato la città di Roma e i suoi tanti luoghi della cultura.

Roma, oltre 78mila presenze per la Notte dei Musei: i dettagli

Con oltre 78.000 presenze e un entusiasmo evidente e diffuso tra i partecipanti, si è conclusa la Notte dei Musei di Roma 2025 lasciando in eredità un grande successo di pubblico e un andamento di presenze in continua crescita rispetto alle edizioni passate: circa 2.000 presenze in più rispetto al 2024 (76mila presenze) e 5.000 rispetto al 2023 (73mila).

Notte dei musei si conferma un appuntamento che appassiona i cittadini e le cittadine di Roma. Quest’anno abbiamo registrato un afflusso che ha superato le edizioni precedenti, un dato che ci rende particolarmente felici. Il lavoro che stiamo facendo crea sempre più desiderio di partecipazione e di approfondimento dell’offerta culturale della città, dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio.

Un entusiasmo dimostrato sin dalle prime ore della serata, con visitatrici e visitatori che, nonostante la minaccia della pioggia, hanno raggiunto gli oltre 60 musei e luoghi della cultura aperti in orario notturno (dalle 20.00 alle 02.00) per assistere, al costo simbolico di 1 € (o con altra tariffazione agevolata), ai tanti momenti di intrattenimento in programma.

Grande risultato per i Musei Civici di Roma Capitale che hanno fatto registrare complessivamente circa 50.000 presenze. Tra questi, da segnalare i numeri rilevanti dei Musei Capitolini e del Museo di Roma a Palazzo Braschi (circa 7.000 presenze), dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (circa 5.000 presenze) e del Museo dell’Ara Pacis (circa 3.000 ingressi).

E proprio al Museo dell’Ara Pacis si è tenuta l’esibizione della special guest di questa quindicesima edizione, il danzatore spagnolo Sergio Bernal, che ha incantato il pubblico dando vita a una esibizione di rara intensità. Il suo corpo, in simbiosi con la voce della cantante Paz de Manuel, ha creato un’unione speciale con il monumento trasferendo questa evidente energia e il messaggio di pace alle tante persone che hanno assistito allo spettacolo PAX, ideato dalla Daniele Cipriani Entertainment. Un momento unico a cui gli intervenuti hanno risposto con una partecipazione talmente alta da convincere l’artista a eseguire una replica straordinaria della sua performance.

Ma la serata ha vissuto numerosi momenti significativi. Non solo nei Musei Civici ma anche negli altri spazi culturali della città che hanno aderito all’iniziativa e che sono stati raggiunti con altrettanto entusiasmo. Riprova di tale entusiasmo sono, anche qui, i dati di afflusso fatti registrare da alcuni dei luoghi più significativi della vita culturale cittadina come il Polo Museale della Sapienza Università di Roma con oltre 7.000 presenze e il Palazzo Esposizioni Roma, raggiunto da circa 2.500 persone.

La Notte dei Musei di Roma promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Radio ufficiale: Dimensione Suono Roma. Travel partner: Trainline.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo