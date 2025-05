Roma – Ancora sangue sulle strade della Capitale, ennesimo incidente mortale: deceduto un pedone nella notte.

Roma, ennesimo incidente mortale: pedone travolto e ucciso da una moto. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

Ancora un pedone investito e ucciso sulle strade della Capitale: è successo anche questa notte, in zona Largo Preneste, a Roma. La vittima è stata travolta da una moto: al momento dell’incidente non aveva documenti d’identità con sé. Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato in ospedale per delle cure mediche e per essere sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

