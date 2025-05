Roma – In vista dell’incremento dei flussi di traffico verso la Capitale previsti per la cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV, domenica 18 maggio, Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza sulla rete stradale e autostradale.

Intronizzazione di Papa Leone XIV: intensificati i servizi di sorveglianza sulla rete stradale, ecco tutti i dettagli

Per sabato e domenica sono previsti, oltre alle normali attività, ulteriori 7 presìdi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e Roma-Fiumicino, in corrispondenza delle interconnessioni autostradali e le diramazioni verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per garantire la sorveglianza e la gestione di eventuali criticità.

La Sala Operativa Territoriale del Lazio e la Sala Situazioni Nazionale, in stretto collegamento con Polizia Stradale, svolgerà il monitoraggio continuo della viabilità.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo