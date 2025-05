Civitavecchia – Donna trovata morta nell’androne del palazzo dove abitava: il compagna si costituisce dai Carabinieri.

Femminicidio a Civitavecchia: donna uccisa a coltellate dal compagno, indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, una donna di 45 anni è stata trovata morta nell’androne del palazzo dove abitava. Il fatto è accaduto a Civitavecchia nella giornata di oggi, 15 maggio 2025. Il corpo della donna riporterebbe delle ferite da arma da taglio.

Il compagno, un uomo di 54 anni, avrebbe confessato l’omicidio, costituendosi dai Carabinieri. Inutile ogni tentativo di soccorso: per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la vicenda: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.