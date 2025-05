Tivoli, aggredisce e maltratta i genitori ultrasettantenni: arrestato 46enne

Gli agenti del Commissariato di PS di Tivoli hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 46 anni, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

La vicenda e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto emerso nell’ambito dell’attività condotta dagli investigatori, l’uomo sarebbe gravemente indiziato di aver reiteratamente vessato i genitori ultrasettantenni, sottoponendoli a minacce, aggressioni fisiche e verbali, al fine di ottenere somme di denaro presumibilmente destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

Gli anziani, stando alle ricostruzioni, vivevano da tempo in un contesto di forte tensione e timore, oggetto di continui controlli ossessivi, urla e insulti, rivolti anche nei confronti della sorella dell’indagato, residente nello stesso stabile. L’episodio più recente, particolarmente grave, risalirebbe a pochi giorni fa, quando durante un’accesa lite l’uomo avrebbe lanciato un oggetto contro la madre, causandole una lesione visibile.

In seguito all’ennesima richiesta di aiuto da parte delle vittime, giunta al numero unico di emergenza 112, gli operatori del Commissariato di Tivoli sono prontamente intervenuti, procedendo all’arresto dell’uomo in flagranza di reato. Il provvedimento restrittivo è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo