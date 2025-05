Fiumicino – Choc a Fregene: rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di un villino.

Choc a Fregene, trovato il cadavere di una donna in un villino: indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, una donna di circa 60 anni è stata trovata senza vita in un villino situato a Fregene. Al momento le indagini sono in corso e non si esclude nessuna pista, neanche quella dell’omicidio. In casa, infatti, sarebbero state ritrovate alcune tracce di sangue.

I Carabinieri intervenuti sul posto stanno procedendo con l’acquisizione di tutte le testimonianze, al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio