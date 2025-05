Colleferro – Si terrà sabato 17 maggio, dalle ore 20:00, il Concerto di Primavera, con l’Orchestra Archipendulum. L’evento avrà luogo all’Auditorium Fabbrica della Musica.

I dettagli sull’evento

All’inizio della serata, l’Amministrazione Comunale rilascerà un riconoscimento alle studentesse del liceo Guglielmo Marconi finaliste del progetto aerospaziale Shakthisat. Ecco tutti i dettagli.

Tra le finaliste nazionali, 14 studentesse sono del Lazio, di cui delle 7 romane: 4 sono colleferrine, provenienti dal liceo scientifico Marconi.

Le ragazze selezionate sono Sara Cipriani (3B) , Ludovica De Carolis (3B) , Emma Gagliarducci (3B) ed Elisa Armisi (3A)

Missione ShakthiSAT è un’iniziativa globale promossa da Space Kidz India con l’obiettivo di coinvolgere 12.000 ragazze provenienti da 108 paesi nella costruzione e nel lancio di un satellite destinato all’orbita lunare.

Obiettivi principali

Empowerment femminile attraverso l’educazione STEM: offrire a giovani ragazze l’opportunità di apprendere e contribuire attivamente a un progetto spaziale, promuovendo l’uguaglianza di genere nel settore scientifico e tecnologico.

Cooperazione internazionale: unire studenti di diverse culture per lavorare insieme su un progetto comune, favorendo la comprensione reciproca e l’unità globale.

Struttura del programma

Selezione delle partecipanti: ogni paese nomina un’ambasciatrice (“Devi”) responsabile della selezione di 108 ragazze, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, per partecipare al programma. Formazione online: a partire da aprile 2025, le partecipanti seguiranno un corso online di 120 ore, suddiviso in moduli bisettimanali, che copre argomenti come fisica, matematica, elettronica (progettazione di PCB), programmazione, sistemi satellitari e introduzione alla progettazione del payload e all’assemblaggio della navicella spaziale. Selezione finale: tra ottobre e novembre 2025, una partecipante per paese sarà selezionata in base alle prestazioni nel corso per partecipare alla fase pratica in India. Formazione pratica in India: tra dicembre 2025 e gennaio 2026, le partecipanti selezionate e le loro ambasciatrici si recheranno in India per una formazione pratica di 10-12 giorni presso le strutture di Space Kidz India. Integrazione, test e lancio del satellite: da febbraio a settembre 2026, si procederà all’integrazione, ai test e al lancio del satellite, previsto per settembre 2026.

Finanziamento del progetto

Il costo stimato per la Missione ShakthiSAT è di 15 milioni di dollari. Per raggiungere questo obiettivo, si prevede di collaborare con industrie e università per supporto logistico e alloggi, utilizzare piattaforme di crowdfunding, sponsorizzazioni aziendali e sovvenzioni, e coinvolgere governi, organizzazioni filantropiche e individui appassionati di educazione STEM e uguaglianza di genere.

Impatto atteso

La Missione ShakthiSAT mira a ispirare una nuova generazione di scienziate, ingegnere e leader, dimostrando che lo spazio è accessibile a tutti, indipendentemente dal genere o dalla provenienza geografica. Attraverso l’educazione pratica e la collaborazione internazionale, il progetto intende abbattere le barriere e promuovere una maggiore inclusività nel settore spaziale.

