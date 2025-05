Aeroporto di Ciampino, denaro nascosto nei barattoli di cioccolata

Anche nel primo trimestre del 2025 è positivo il bilancio dell’azione di contrasto ai movimenti clandestini di

valuta messa in campo dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i quali presso l’aeroporto “G.B. Pastine” hanno intercettato flussi per oltre 780.000 euro, verbalizzando 63 persone in procinto di lasciare il territorio italiano ovvero appena arrivati, a seconda dei casi.

Le indagini della Guardia di Finanza

In un caso, è stato sottoposto a controllo un passeggero in partenza per il Regno Unito, nel cui bagaglio a mano è

stato rinvenuto denaro in contante dell’importo di 12.600 euro, oltre a 38 monete britanniche del valore di circa

28.000 euro.

In un altro caso, una persona in partenza per Marrakesc (Marocco), è stata trovata in possesso di banconote pari a

23.640 euro occultate all’interno di barattoli di cioccolata spalmabile.

Il dispositivo di contrasto assicurato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli

scali aeroportuali e portuali romani è stato reso più efficace grazie al vigente protocollo d’intesa siglato tra le due

amministrazioni, che ha potenziato la collaborazione nei vari ambiti operativi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.