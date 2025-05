Aveva organizzato una festa a casa tra amici per festeggiare il suo 29esimo compleanno, ma è bastato un clic sull’app YouPol della Polizia di Stato per rovinare il momento del brindisi.

Guidonia. “Tanti auguri!”, organizza una festa per il suo compleanno ma è ai domicilairi: arrestato neo 29enne, ecco tutta la vicenda

Il giovane, infatti, nonostante fosse ristretto ai domiciliari e sottoposto al divieto assoluto di comunicare – anche telefonicamente o via social – con persone diverse dai familiari conviventi, ha giustificato il party non autorizzato con la scusa di una festa a sorpresa preparata dagli amici più stretti.

È accaduto in uno stabile di Guidonia, dove gli agenti del Commissariato Tivoli sono intervenuti a seguito della segnalazione di un residente, che lamentava rumori molesti provenienti dall’appartamento.

Quando gli agenti hanno bussato al citofono, il festeggiato ha cercato di guadagnare tempo per far allontanare gli invitati. Due degli ospiti non autorizzati, però, sono stati intercettati dai poliziotti sulle scale; per gli altri quattro, invece, che erano ancora seduti attorno alla tavola “apparecchiata a festa” quando è intervenuta la polizia, è scattato il “party’s over” prima ancora della mezzanotte.

Una sorpresa non gradita al festeggiato e agli invitati, due dei quali hanno provato anche ad opporre resistenza agli agenti mentre il padrone di casa lamentava l’intrusione dei poliziotti nella sua serata “libera” tra le mura di casa.

Per il 29enne, che era stato ristretto ai domiciliari per i reati di rapina aggravata e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, si sono aperte le porte del carcere a seguito dell’aggravamento della misura cautelare disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.