Roma – Paura nel pomeriggio di ieri, 12 maggio 2025, in zona Bufalotta: un uomo, di circa 30 anni, è stato accoltellato in strada.

Roma, accoltellato in strada: grave un 30enne, indagini in corso. Si cercano testimoni

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni del caso, un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 maggio 2025, in strada a Roma. Il fatto è accaduto verso le 15:00, in zona Bufalotta.

La vittima, un ragazzo di circa 30 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Indagini in corso sulla vicenda per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile del gesto: la polizia sta cercando dei testimoni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio