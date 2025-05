Marino, crolla un solaio in costruzione: paura per sette persone

Dalle ore 15:40 di oggi, 12 maggio 2025, il personale del C.do di Roma sta intervenendo in Via Fratelli Bandiera angolo via Ciro Menotti, nel comune di Marino.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Marino

L’intervento, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco più il funzionario di guardia, è stato necessario per il crollo parziale di un solaio in costruzione, grande 12 x 18 m, all’interno di un cantiere edile.

Sette le persone coinvolte nel crollo; nessuna gravemente ferita, tutte trasportate al pronto soccorso dalle ambulanze presenti in loco.

In corso gli accertamenti da parte dei soccorritori per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine: seguiranno aggiornamenti.