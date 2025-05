Si è svolta giovedì mattina, presso la sede di Minerva, in Via Tiziano a Colleferro, l’Assemblea dei soci di

Minerva Ambiente che ha visto la presentazione del bilancio economico al 31.12.2024.

Minerva Ambiente: approvato in utile il bilancio 2024, crescono la raccolta differenziata ed i servizi ai Comuni soci

La società che ha avviato l’operatività il 1° dicembre 2019, serve al momento i dieci comuni di Colleferro, Segni, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, Gavignano, Gorga, Capranica Prenestina e Rocca di Cave. Il fatturato della società, cresciuto a 9,5 milioni di euro, rispetto agli iniziali 7 milioni di euro, grazie all’entrata di nuovi comuni nel consorzio, all’affidamento di nuovi servizi da parte dei comuni e dagli incrementi deliberati da Arera. L’utile raggiunto a fine anno, al netto delle imposte, nel 2024 è stato di circa 38.000 euro.

Il quarto risultato economico positivo per la società, che permette di aumentare ad oltre 340 mila euro il patrimonio netto dell’azienda, dimostrando, ancora una volta, la sostenibilità economica della società e ponendo le basi per un consolidamento dei servizi, l’avvio di un piano degli investimenti per migliorare continuamente i servizi ai comuni soci.

“Vogliamo ringraziare- affermano l’Amministratore unico Alessio Ciacci ed il Direttore generale Massimiliano Massimi- i comuni soci per l’importante percorso condiviso che ogni anno sta facendo crescere Minerva Ambiente, in quantità e qualità dei servizi erogati per il territorio. Vogliamo ringraziare inoltre tutto lo staff e gli operatori grazie ai quali ogni giorno garantiamo igiene urbana, decoro e pulizia dei comuni soci, con un percorso di crescente sostenibilità ambientale”

Minerva Ambiente, nel suo primo anno di attività ha avviato diverse riorganizzazioni dei servizi di igiene urbana, avviando la raccolta differenziata domiciliare a Nemi, Capranica Prenestina, Carpineto Romano e in questi giorni completando anche il Comune di Segni con risultati crescenti in termini di materiale avviato a riciclo.

Importante, anche nel 2024, anche il lavoro svolto dall’azienda sull’educazione ambientale nelle scuole che ci ha visto incontrare centinaia di ragazzi con iniziative e laboratori di educazione ambientale.

Nei prossimi mesi sono inoltre previste ulteriori progettualità sia per il miglioramento delle performance ambientali a Gavignano e Gorga, con la fornitura di nuovi contenitori garantita dal progetto finanziato dalla Città Metropolitana, sia sull’avvio di sperimentazioni sul tema della tariffazione puntuale.

La creazione della società pubblica Minerva Ambiente si conferma dunque una scelta vincente, da parte dei comuni, per rilanciare un servizio pubblico che guarda all’efficienza, alla sostenibilità e all’economia circolare.