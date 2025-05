Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, unitamente ai Carabinieri Forestale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone, alle aziende ubicate nei comuni della zona ernica per la verifica del rispetto della normativa ambientale e giuslavoristica.

I controlli

Nel corso di un controllo ad una azienda manifatturiera l’attività sinergica dei Carabinieri ha permesso di accertare numerose violazioni di diversa natura ed in particolare quelle riguardanti la tutela della salute dei lavoratori, la sicurezza sui luoghi di lavoro, e quelle relative alla prevenzione incendi.

Inoltre, è stata riscontrata l’installazione di un impianto audio visivo con possibilità di controllo a distanza dei lavoratori in assenza di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Le verifiche hanno permesso di rilevare, inoltre, l’impiego nell’attività lavorativa di parte dei lavoratori in nero in quanto sono stati trovati sette operai di varie nazionalità dei quali uno privo del contratto di lavoro.

Pertanto è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate ammende per complessivi euro 12.205 e sanzioni amministrative per euro 4.450, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le violazioni di carattere penale.

I controlli congiunti messi in atto rientrano in una campagna in corso in tutta la provincia per il contrasto al lavoro nero e la verifica del rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito del settore manifatturiero che, ad oggi ha consentito di accertare complessivamente l’impiego di 6 lavoratori in nero, il deferimento in s.l. di 7 datori di lavoro e la contestazione di ammende e sanzioni amministrative per oltre 75.000 euro.

I controlli sinergici messi in atto giornalmente dai Carabinieri hanno permesso di ottenere positivi riscontri nel contrato all’impiego irregolare di manodopera e lavoro nero e nel rispetto delle normative di sicurezza, antinfortunistiche ed ambientale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.