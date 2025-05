Roma, “Una notte al Colosseo” dal 13 maggio: visite notturne all’Anfiteatro Flavio

Roma – Da martedì 13 maggio torna il percorso di visita più amato: il Parco archeologico del Colosseo apre i cancelli per le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio con l’iniziativa “Una Notte al Colosseo”.

Da martedì 13 maggio le visite notturne “Una Notte al Colosseo”

Il percorso guidato, della durata di circa 60 minuti, si sviluppa anche per questa edizione lungo il primo ordine del monumento, il piano dell’arena e i sotterranei. Le visite, programmate ogni martedì e giovedì dalle 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle 22.30, sono riservate a un massimo di 25 persone per turno.

La visita sarà prevalentemente dedicata al racconto del Colosseo dal punto di vista degli spettatori e dei protagonisti degli spettacoli che si svolgevano nell’arco della giornata, tra cacce (venationes) e combattimenti gladiatorii (munera).

L’itinerario prevede la partenza dal fornice Nord, anticamente l’entrata principale dell’Imperatore, con un approfondimento sull’ingresso imperiale e le decorazioni in stucco. Qui, dal piano dell’arena, si potrà avere una visione completa della cavea e un racconto degli spettacoli offerti dagli imperatori.

Si prosegue poi nei sotterranei, dove sarà possibile esplorare la nuova esposizione permanente “Spettacoli nell’Arena del Colosseo. I protagonisti”, curata da Alfonsina Russo, Federica Rinaldi e Barbara Nazzaro. La mostra conserva i punti di forza della precedente esposizione temporanea “Gladiatori nell’arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus” e prevede un rinnovato allestimento permanente incentrato sui protagonisti degli spettacoli, ovvero i gladiatori e gli animali impegnati nelle venationes.

L’allestimento prevede la suggestiva proiezione olografica con i gladiatori che avanzano dal buio del criptoportico orientale (realizzata da Katatexilux su idea e curatela di Federica Rinaldi), il mosaico bianco e nero di II sec. d.C. con scena di caccia, i gradini della cavea con i graffiti riproducenti i combattimenti tra gladiatori e gli inseguimenti tra animali, le lucerne, i modelli di montacarichi e i sistemi di sollevamento diuomini e animali, veri apparati tecnologici ante litteram. I reperti sono posti in dialogo con le riproduzioni alvero delle armature dei gladiatori nelle diverse tipologie del reziario, del secutor, del trace, del mirmillone, delprovocator e dell’oplomachus, facenti parte della collezione del PArCo.

Tra i reperti in mostra si segnala la copia realizzata da modello digitale eseguito con laser scanner 3D ad alta precisione di un rilievo proveniente dall’isola di Coo conservato presso il Museo d’Antichità J.J. Winckelmann del Comune di Trieste. Il rilievo rappresenta il combattimento tra un reziario e un secutor con un’iscrizione in greco che riconduce con ogni probabilità allo scioglimento del vincolo contrattualedell’auctoramentum, il sacramento alla divinità con cui il gladiatore accettava di rischiare la propria vita scendendo nell’arena e combattendo fino al giudizio del popolo.

Novità del 2025 è la presenza della testa di gladiatore “Gallus” prestata dal Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona, una straordinaria testa lapidea di gladiatore dell’inizio del I sec. d.C. proveniente dall’Anfiteatro di Verona e risalente alla prima metà del I secolo d. C. (la cosiddetta Arena). Successivamente, il percorso esplorerà la struttura dei corridoi sotterranei attraverso una passeggiata al chiaro di luna lungo la passerella fino alla camera di manovra occidentale.

Orari visite guidate in italiano e in inglese dalle 20.00 alle 24.00

I biglietti sono disponibili 7 giorni prima della data prevista per la visita.

Biglietti

€ 50.00 intero (biglietto Full Experience € 24.00 + visita guidata € 26.00)

Il biglietto è valido per il solo giorno successivo per l’area archeologica del Foro Romano – Palatino, per i siti SUPER e per i Fori Imperiali

€ 28.00 ridotto (biglietto Full Experience € 2.00 + visita guidata € 26.00)

Per gli aventi diritto al biglietto ridotto, inclusi i possessori di Membership Card, il costo è di € 2.00 per il biglietto Full Experience e di € 26.00 per la visita guidata

Per gli aventi diritto al biglietto gratuito, il costo è di € 26.00 corrispondente alla sola visita guidata