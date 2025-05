Colleferro – Inaugurazione di nuovi giochi per bambini ai Giardinetti del Murillo: ecco tutti i dettagli.

Colleferro, nuovi giochi per bambini nei giardinetti del Murillo: l’inaugurazione nel pomeriggio di sabato

L’appuntamento è per sabato prossimo, 10 maggio 2025, alle ore 16:00: durante l’evento verranno inaugurati dei nuovi giochi per bambini nei giardinetti del Murilloo “Mario Rosciani”, in via Achille Grandi.

Saranno presenti:

Il Sindaco Pierluigi Sanna

Il Vice Sindaco Giulio Calamita

L’Assessore al Commercio Marco Gabrielli

