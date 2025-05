Colle San Magno protagonista della trasmissione “I borghi d’Italia”

Le telecamere di Tv Sat 2000 e della trasmissione “I Borghi d’Italia”, che racconta le più belle e particolari realtà del nostro paese, sono state a Colle San Magno per mostrare le caratteristiche di uno dei comuni montani più particolari del territorio.

Le telecamere de I Borghi d’Italia a Colle San Magno, in provincia di Frosinone

Ad accogliere la troupe il sindaco Valentina Cambone e tutta la sua amministrazione, oltre a diversi cittadini, associazioni e realtà produttive.

Un ambiente incontaminato, la presenza di sentieri montani unici, solide tradizioni come quelle legate alle produzioni agricole oltre a quelle storiche, in particolare il Bacio delle Madonne, sono state il filo conduttore della trasmissione.

Non è mancata la visita al Museo Vivo della Memoria, un unicum nel territorio, che narra la tragedia del secondo conflitto mondiale con documenti e video. Un piccolo gioiellino.

Conclusione proprio con le produzioni tipiche, a partire dal celebre tartufo locale e con l’esibizione di Benedetto Vecchio.

“E’ sempre motivo di soddisfazione ricevere l’attenzione da parte di organi di informazione, soprattutto di una trasmissione seguita come “I Borghi d’Italia” – ha detto il sindaco Valentina Cambone – abbiamo cercato di mostrare l’immagine più autentica del nostro paese, senza tralasciare di far emergere la passione e gli sforzi dei collacciani nel valorizzare e difendere la nostra storia e la nostra identità. I piccoli comuni hanno radici ben salde a terra, è questa la loro forza e lo strumento per continuare ancora a inventarsi un futuro, anche se con difficoltà. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: Don Danilo Di Nardi, Enzo Campone e l’associazione Tre Torri, il Museo Vivo della Memoria. Milena Di Adamo dell’agriturismo La Bersagliera e Concetta Di Murro di Ciamberlano Tartufi. Grazie a Benedetto Vecchio che ci ha regalato un momento della sua straordinaria arte e a Luciano Rea di Ciociaria Turismo. Grazie infine al conduttore della trasmissione Mario Placidini che con professionalità e simpatia, subito ci ha messo a nostro agio. Vetrine del genere sono occasioni per mostrare resilienza e resistenza e veicolare messaggi di attenzione alle realtà minori”.

La trasmissione andrà in onda nei prossimi giorni.