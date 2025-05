Artena, frana a causa delle forti piogge: tanta paura, nessun ferito

Tanta paura ad Artena nella mattinata di ieri 6 maggio 2025: a causa delle forti piogge, una frana ha colpito via Padre Gerolamo da Montefortino.

Nessun ferito: la sindaca, Silvia Carocci, rende noto che inoltrerà alla Regione la richiesta per lo di calamità naturale.

“Questa mattina (ieri mattina, ndr), all’alba una frana ha colpito via Padre Gerolamo da Montefortino, a causa delle forti piogge che, sempre più spesso, si abbattono come vere e proprie bombe d’acqua.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Ma vedere il terreno cedere lascia dentro di noi una sensazione profonda di fragilità. Il cuore, però, resta saldo.

Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, la squadra di manutenzione del Comune e l’ufficio tecnico, i Carabinieri e la nostra Polizia Locale. Il loro intervento ha permesso di mettere subito in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori.

Adesso ci aspetta la fase più dura: contare i danni e ripartire.

Già nelle prossime ore inoltrerò alla Regione la richiesta per lo stato di calamità naturale.

Perché il dissesto idrogeologico, aggravato dai cambiamenti climatici, non è più un evento eccezionale: è la nuova normalità. E noi non possiamo permetterci di restare fermi.

Noi però non possiamo permetterci neanche di dimenticare che l’inerzia e l’incompetenza del passato hanno un volto e un prezzo altissimo, che oggi grava sulle spalle dell’intera comunità.

E non accetteremo che una situazione d’emergenza così drammatica venga strumentalizzata.

In queste settimane il Ministero dell’Interno ha revocato un finanziamento di 2,5 milioni di euro che Artena aveva ricevuto nel 2020 che interessava anche quest’ area e che non è stato mai speso.

L’incapacità di affrontare questo tema cruciale oggi pesa quanto una valanga.

Mettere in sicurezza questa zona – e tutte le altre che sappiamo essere vulnerabili – sarà una priorità assoluta.

Artena è la nostra casa. E una casa si protegge. Sempre”, è quanto scrive la Sindaca sulla propria pagina Facebook.

Foto dalla pagina Facebook di Silvia Carocci