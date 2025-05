Roma – Brutto incidente in zona Borghesiana nel pomeriggio di oggi, 6 maggio 2025, tra due auto: rimasti feriti i conducenti dei veicoli e una bambina.

Stando ad una testimonianza arrivata a questa Redazione e alle prime informazioni del caso, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, si presume che una delle due stesse procedendo contromano.

Il sinistro si è verificato verso le 18:00 di oggi, in via Giarre. Feriti un ragazzo, una donna e sua figlia, una bambina di sei anni. Proprio per la piccola sarebbe stata allertata l’eliambulanza. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni dei feriti: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio