Tivoli – L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Marco Innocenzi, dagli Assessori, dai Consiglieri e dagli Incaricati presenti, ha partecipato oggi alla riapertura al pubblico della Grotta di Diana, gioiello all’interno della splendida Villa d’Este, patrimonio dell’umanità UNESCO.

Tivoli, riaperta la Grotta di Diana a Villa d’Este, patrimonio Unesco

“Dopo cinquant’anni di chiusura, questo luogo di rara bellezza torna finalmente accessibile grazie a un attento lavoro di restauro che restituisce alla Comunità e ai turisti un angolo suggestivo, ricco di storia e fascino.

Un sentito grazie al Direttore dell’Istituto Villae, Andrea Bruciati, per la visione e la cura costante nel valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e alla Maison Fendi, per aver creduto in questo progetto, contribuendo concretamente alla rinascita di un sito di eccezionale valore artistico.

L’Amministrazione crede fermamente che la cultura sia un bene comune, un’eredità da proteggere e condividere. Giornate come questa dimostrano che, con la collaborazione fra le istituzioni, mondo dell’arte e privati, è possibile restituire alla collettività tesori inestimabili.

Vi invitiamo a riscoprire la Grotta di Diana, uno spazio che oggi più che mai racconta la bellezza e l’identità di Tivoli”, è quanto dichiarato dall’Amministrazione Comunale tiburtina.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo