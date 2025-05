Albano, “Trofeo San Pancrazio”: i dettagli sulla gara

L’11 Maggio 2025 Albano Laziale ospiterà il “Trofeo San Pancrazio”, gara organizzata dall’A.S.D. Genzano Marathon in collaborazione con il Comitato festeggiamenti San Pancrazio e le associazioni “Quelli di Albano” e “Un attimo per noi”. L’evento è stato inserito come settima tappa del circuito Opes In Corsa Libera e come prima prova del Circuito dei Castelli Romani.

I dettagli sull’evento

I partecipanti si sfideranno su un percorso di 10 km che offrirà loro l’opportunità di ammirare il suggestivo centro storico di Albano Laziale e di apprezzare le bellezze naturalistiche di Villa Doria. Il ritrovo è previsto alle ore 7:00 in Piazza Pia, ad Albano Laziale, con partenza ufficiale della gara alle ore 8:30.

Gli iscritti alla gara competitiva riceveranno un pacco gara contenente una t-shirt tecnica, un paio di calzini, un buono per un trattamento presso il centro estetico Amesté Beauty Advance e gadgets messi a disposizione da AlbaMedica. Oltre alla gara competitiva, sarà possibile partecipare anche alla non competitiva, che si svolgerà sul medesimo tracciato. Al termine della gara tutti i partecipanti potranno recuperare le energie presso il ristoro offerto da Leonardi Bistrot Eco Chic.

Il Trofeo San Pancrazio si inserisce nel più ampio programma della Festa di San Pancrazio che prevede, in Piazza Pia, sempre per l’11 Maggio anche una fiera di artigianato e food, la consueta Solenne Processione, lo spettacolo musicale “I Sequestrattori” (ore 21,00), concluderanno la serata i fuochi di artificio (ore 23,30).

“Desidero ringraziare il Comune di Albano Laziale, il negozio di articoli sportivi Bocci, presso il quale sarà possibile ritirare il pacco gara a partire dal 10 maggio, AlbaMedica Centro di Medicina Specialistica e Fisioterapia, il centro estetico Amesté Beauty Advance, Leonardi Bistrot Eco Chic e tutti gli altri sponsor che hanno collaborato per la riuscita dell’evento” – conclude Giovanni Vitale presidente dell’ASD Genzano Marathon.

Invitiamo tutti gli amici della città di Albano Laziale e dei paesi limitrofi, dell’A.S.D. Genzano Marathon e delle associazioni sportive partner dell’evento a condividere con noi una domenica speciale, all’insegna dello sport, dell’amicizia e della festa”.

Maggiori info nella locandina in evidenza