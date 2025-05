Colleferro, lo studio dedicato alle mamme e ai bimbi della Valle del Sacco: gli eventi

Colleferro – In relazione allo studio Indaco Coorte dei Nati verranno organizzati diversi eventi: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Lo studio Indaco Coorte dei Nati: di cosa si tratta

Lo studio Indaco Coorte dei Nati si sta svolgendo nel SIN della Valle del Sacco e coinvolgerà circa 500 coppie madre-bambino che risiedono nei comuni del territorio interessato, per favorire il benessere delle donne in gravidanza e dei loro bambini attraverso l’adozione di buone pratiche e la riduzione delle esposizioni a rischi ambientali fin dal concepimento e nelle prime fasi della vita del bambino.

Gli eventi

Il primo evento organizzato in relazione allo studio di svolgerà sabato prossimo, 10 maggio. L’appuntamento è alle ore 10:30, presso i giardini in via Consolare Latina. Sarà un’occasione per incontrare le operatrici e gli operatori dei consultori, oltre alle ricercatrici e i ricercatori del Dipartimento. Gli esperti potranno rispondere a dubbi, domande e necessità di chiarimenti sullo studio e sugli esiti del progetto Indaco raccolti finora.

Dal 12 al 17 maggio, presso la biblioteca di Colleferro, ci sarà una mostra dedicata alla campagna fotografica realizzata con la fotografa Marika Tombolillo. La mostra raccoglie foto e testimonianze dei consultori della Valle del Sacco sull’esperienza della maternità sul territorio e sulla percezione del rischio rispetto all’inquinamento.

Seguiranno aggiornamenti sugli eventi futuri.

