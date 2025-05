Roma, fiamme nella rimessa Atac: a fuoco alcuni autobus

Roma – Ignoti si sono introdotti nel deposito ATAC di Magliana e hanno vandalizzato e dato alle fiamme un vecchio bus accantonato situato nell’area delle vetture destinate alla demolizione da tempo rimpiazzate dai nuovi bus.

Incendio in una rimessa Atac in zona Magliana

L’incendio ha interessato parzialmente anche altre vetture anch’esse in attesa di essere demolite.

ATAC ha immediatamente allertato i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine, che ringrazia per il tempestivo intervento, alle quali sporgerà denuncia per il fatto in questione.

L’evento non ha generato alcuna conseguenza per le persone e non ha determinato danni alle infrastrutture di deposito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Luigi Candoni, presso il Capolinea dell’ ATAC, la squadra VF dell’EUR 11\A e la squadra VF della Pisana 4/A con al seguito il carro Autoprotettori, due autobotti ed il capoturno provinciale.

Nelle operazioni di spegnimento è stato necessario il coinvolgimento di tutto il personale dei Vigili del Fuoco presente, con l’utilizzo anche di un notevole quantitativo di schiuma essendo l’incendio ormai generalizzato che ha prodotto una densa nube di fumo. Le cause sono in fase di accertamento, non ci sono stati feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti.

