Colleferro, l’incontro con i 12 candidati al Premio Strega 2025

Colleferro – Nel pomeriggio di ieri, 3 maggio 2025, presso il Teatro Vittorio Veneto, grazie alla collaborazione tra Comune di Colleferro e la BCC di Paliano, si è tenuta la presentazione dei dodici candidati al Premio Strega 2025, per il secondo anno consecutivo.

Sul palco, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, ogni autore ha presentato il proprio libro. Ecco l’elenco completo della dozzina:

Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio.

Saba Anglana, La signora Meraviglia (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego.

Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi.

Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti.

Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti.

Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica.

Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), proposto da Pietro Gibellini.

Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli.

Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara.

Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni.

Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro.

Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.

La dichiarazione del Sindaco di Colleferro

“PREMIO STREGA: buona anche la seconda!

Davvero interessante ascoltare la dozzina dal vivo e rincontrare Saba Anglana che torna a Colleferro dopo i progetti stupendi portati a termine con la Filarmonica Città di Colleferro.

Un segno, quello del passaggio della dozzina, il cui merito va certamente alla Fondazione Bellonci ed alla Bcc di Paliano: è grazie a loro che il nostro territorio ha avuto questo privilegio presso il Teatro Vittorio Veneto Colleferro.

Un segno di quanto sia cresciuta l’autorevolezza di Colleferro anche in campo culturale e di come si può, lavorando sodo, cambiare la realtà delle cose e di conseguenza la percezione esterna di una comunità e di un territorio intero.

Colleferro progredisce, in ogni campo!”, è quanto pubblicato dal sindaco di Colleferro, sulla propria pagina Facebook.

