A1 – Padre e figlioletto di 8 anni perdono la vita nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 3 maggio 2025, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino.

A1, padre e figlioletto perdono la vita nell’incidente tra Anagni e Ferentino. Tragedia in autostrada nel pomeriggio di ieri

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, l’auto su cui viaggiava la famiglia coinvolta si sarebbe ribaltata più volte, andando infine ad impattare contro un’altra vettura. Nell’incidente sono rimaste ferite anche la moglie e l’altra figlioletta.

L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti. Sconvolta la comunità di Cervaro, in provincia di Frosinone, dove la famiglia abitava.

I messaggi di cordoglio

Le parole di cordoglio del sindaco di Cervaro, Ennio Marrocco: “L’intera Comunità di Cervaro ha appreso sgomenta la notizia del tragico e drammatico incidente verificatosi sull’A1 che ha coinvolto Padre e Figlio. Il violento impatto non ha lasciato nessuna speranza alle due care persone che da tempo vivevano nella nostra Città di Cervaro dove si erano integrati con grande dignità. Abbiamo avuto modo di conoscere la Famiglia Inya che con grande senso di rispetto verso la nostra Comunità si è subito integrata e si è sentita subito accolta e parte di una stessa Comunità, meritando da essa gratitudine; per questo siamo particolarmente addolorati per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Chrispopher di otto anni, che frequentava la nostra scuola.

Alla famiglia, alla nostra Città i sensi del nostro più profondo cordoglio per questa perdita tanto imprevista e inconcepibile, che ci lascia tutti senza parole. E’ un dolore che colpisce tutta la Città, ferita ancora una volta nel cuore”.

Lutto anche nell’Istituto Comprensivo Cervaro, che pubblica questo messaggio sulla propria pagina Facebook: “La dirigente scolastica, le maestre della scuola primaria e dell’infanzia di Cervaro, i genitori, gli alunni e le alunne della classe 2A della Scuola Primaria e tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Cervaro si stringono al profondo dolore della famiglia INYA NWACHI per la scomparsa improvvisa e drammatica del piccolo Christopher e del suo papà

Porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua dolcezza e del suo sorriso.

Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e preghiamo per la piccola sorellina e la sua mamma”.

Foto da Facebook